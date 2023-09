Gabi Yamaguchi de Cabo Frio é campeã pan-americana pela Confederação Brasileira de Jiu-jítsu Olímpico

By

A atleta cabo-friense garantiu seu 44º título no final de semana

A atleta de jiu-jítsu Gabi Yamaguchi, de 11 anos de idade, acaba de conquistar seu 44º título, o de campeã pan-americana. A competição ocorreu na Arena da Juventude em Deodoro, no sábado (16), e foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO).

A atleta é faixa cinza fez três lutas difíceis, mas conseguiu levar mais uma medalha de ouro para casa. “Fiz três lutas muito duras, ganhei uma por pontuação, duas por finalização e consegui me consagrar campeã”, comemorou Gabi.

A lutadora é da categoria pluma – peso até 33,200 kg – e agora conta com 44 títulos, sendo seis cinturões e 38 medalhas – 29 ouros, seis pratas e três bronzes.

A menina é moradora do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, e faz parte do Projeto de Inclusão Social Lutando com Educação, além de representar a Equipe Sid Jacintho.

Vaquinha on-line

Gabi Yamaguchi segue arrecadando verba para custear a viagem para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, local onde ocorrerá o Campeonato Mundial de Jiu-jítsu, em novembro. A viagem tem custo alto e a família iniciou uma vaquinha on-line para arcar com as despesas. A meta é de R$ 35 mil para arcar com passagem, hospedagem e alimentação. Quem quiser ajudar basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/gabi-yamaguchi-mundial-de-jiu-jitsu-em-abu-dhabi. A contribuição pode ser de qualquer valor.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).