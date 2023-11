Cabo Frio terá nesta sexta desfile de moda com jovens com síndrome de down

Um desfile de moda para jovens com síndrome de down será realizado no Palácio das Águias, em Cabo Frio, nesta sexta-feira (3), às 18h. O evento é uma forma de incentivo a auto estima e autonomia para os jovens com a síndrome. O desfile de modas é gratuito e aberto ao público. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O tema do desfile é a famosa boneca Barbie, e as peças foram produzidas pela estilista Eline Evangelista, especializada em roupas de bonecas. A produção é da psicóloga Symone Castro. O desfile conta com a participação de jovens do projeto Conviver e Aprender, organizado pela Associação de Defesa da Pessoa com Síndrome de Down (ADEPSD).

O objetivo é fomentar um espaço de troca inclusiva com a participação de 17 jovens. A ideia é que eles possam se transformar em modelos por uma noite e demonstrar, na passarela, que inclusão e acessibilidade cultural são possíveis.

A organizadora do projeto, Symone Castro, o evento tem como objetivo o combate aos padrões estéticos, preconceitos e o capacitismo. “Queremos incluir os jovens com síndrome de down nos dispositivos culturais da cidade, em ações que busquem a valorização, inclusão e o combate ao preconceito de forma geral, mostrando que ser diferente é normal”, destaca.

Serviço:

Desfile de modas para jovens com síndrome de down

Local: Palácio das Águias

Endereço: Rua Érico Coelho, 72, Centro, Cabo Frio.

Horário: 18h às 21h

Data: 3 de novembro de 2023

Entrada: Gratuita