Senac RJ abre novas vagas para cursos de Hambúrguer Gourmet na Escola Móvel de Gastronomia em Arraial do Cabo

O Senac RJ abriu 12 novas vagas para o curso de capacitação profissional oferecidos na Escola Móvel de Gastronomia em Arraial do Cabo. A oportunidade é para o curso de Hamburguer Gourmet. As inscrições serão realizadas no dia 6 de novembro, a partir das 15h, por ordem de chegada, na Praça da Bandeira (Praça da Casa de Vidro).

Para se candidatar a todos os cursos, os interessados devem ser maiores de 16 anos e possuir o Ensino Fundamental completo, exceto Cozinha Descomplicada para o dia a dia e Preparo de Hamburguer Gourmet, em que os alunos precisam somente saber ler e escrever.

As aulas serão divididas em duas turmas de 6 alunos. Pela manhã, o curso acontece entre os dias 10 e 17 de novembro, de 8h às 12h. Já entre os dias 16 e 23 de novembro, as aulas serão ministradas às segundas-feiras de 14h às 18h, e de terça-feira a quinta-feira de 13h às 17h.

A iniciativa, que inclui auxílio transporte aos alunos, é promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e com o Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom) com o objetivo de impulsionar o setor de comércio e serviços da região. A ação acontece através do programa QualificaTur, que também conta com o apoio da Associação dos Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR).