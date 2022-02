Cabo Frio terá Plano de Preparação para Emergências e Desastres 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Defesa Civil, iniciou a implementação do Programa de Preparação para Emergências e Desastres no município. O objetivo é melhorar as ações da Defesa Civil Municipal, visando estabelecer atividades preventivas e fluxos de trabalho em situações de emergências e calamidades.

A preparação para casos de desastre é uma atividade multissetorial, que envolve órgãos da gestão municipal e demais representantes de segurança e da sociedade civil. É necessária a coordenação e organização entre diferentes níveis de execução, para a avaliação do risco de desastres, assim como para a adoção de medidas e para a mobilização de equipes.

Inicialmente, em Cabo Frio, o plano vai envolver a Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

O secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, destacou a importância da capacitação e do trabalho coletivo para minimizar impactos e atender possíveis ocorrências.

“A implementação desse programa é uma necessidade diante dos casos em que a Defesa Civil é acionada, sempre capacitando a equipe para uma resposta adequada em casos de emergências e desastres. Nesse plano técnico, todos os agentes da Defesa Civil, da Guarda Civil e da Assistência Social estarão envolvidos. Também vamos tentar a mobilização junto a outras agências da Defesa Civil na região para um trabalho integrado”, destacou Ruy.

Para um bom funcionamento, é essencial que as partes envolvidas tenham acesso rápido às representações envolvidas no grupo de trabalho, assim como aos órgãos externos. O plano deve ser dinâmico, com atualizações periódicas e capacitações constantes para os agentes envolvidos.