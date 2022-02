Músico cabo-friense Azul Puro Azul lança nova canção de trabalho 

O artista cabo-friense Azul Puro Azul lançou, nesta sexta-feira (18), sua mais nova canção de trabalho, intitulada “Meninos de Fevereiro”. A música é o primeiro single do álbum “Alma de Beira da Praia”, que o músico vai gravar neste ano. A canção foi tocada ao vivo pela primeira vez no projeto “O Canto do Pescador”, realizado pela Prefeitura na Praça Porto Rocha.

O single estará disponível nas principais plataformas digitais de streaming nos próximos dias. Todo o material foi todo produzido por artistas cabo-frienses. Azul Puro Azul, compositor e intérprete da faixa, assina a direção musical e gravou os violões. A produção musical é assinada por ele e por Danniel Coelho, que também gravou contrabaixo e saxofone. João Victor Oliveira gravou congas, agogô e efeitos.

O videoclipe pode ser acessado no YouTube, no canal “Azul Puro Azul” (Meninos de Fevereiro – Azul Puro Azul (434Hz)). O vídeo é uma produção de Felipe Henriques, foi gravado na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e conta com a presença dos “meninos de fevereiro” e de Kristina Mendonça, filhos e companheira de Azul. Em um clima de imagens envelhecidas, o vídeo dá o tom de lembranças da infância de quem cresceu à beira mar.

“É uma canção em homenagem aos meus dois filhos, Valentim e Benito, que nasceram em fevereiro. A música é também um tributo a todas as crianças nascidas no mês do carnaval, da batucada no tambor, de iemanjá, e acima de tudo, é uma exaltação ao amor familiar. É a nossa família que está no vídeo, mas estamos representando a memória e as lembranças de milhares, até milhões de famílias que dividem momentos juntos”, diz o artista.