Cabo Frio vai receber Projeto Defesinha Verão 2024

A ação, que acontecerá em Cabo Frio pela primeira vez em 2024, já levou muito aprendizado, inclusão e consciência ambiental para diversas crianças de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande ao longo de 12 edições.

As inscrições para o Projeto Defesinha Verão 2024 já estão chegando! Pais e responsáveis da garotada de 4 a 14 anos de Tamoios podem realizá-las presencialmente nos dias 14 e 15 de dezembro, no Shopping UnaPark. A documentação necessária é: original e cópia da identidade e CPF do responsável, identidade do participante e comprovante de residência.