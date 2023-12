Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia será inaugurada nesta terça-feira

O clima festivo do Natal vai tomar conta do centro de São Pedro da Aldeia na próxima terça-feira (12/12) com a abertura oficial da temporada natalina. A inauguração da Casa do Papai Noel, totalmente revitalizada, promete encantar e divertir as crianças e suas famílias. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, terá início às 18h30 na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, com o tradicional desfile do Bom Velhinho. A programação inclui apresentações musicais, de dança e de teatro com a participação especial da Orquestra Sons da Aldeia, Escola de Artes Municipal, Companhia de Teatro Municipal e Ballet Municipal. A orientação é que os participantes compareçam com roupas vermelhas.

A exposição natalina seguirá aberta até o dia 12 de janeiro na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, com visitação gratuita das 14h às 22h, de segunda a segunda. Excepcionalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 8 de janeiro não haverá funcionamento. De terça a domingo, os visitantes também poderão tirar fotos com o Papai Noel. O personagem ficará no espaço das 19h às 22h.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou o trabalho conduzido pelo time de criação e arte da pasta na revitalização de todo o cenário. “A Casa do Papai Noel é um dos projetos mais importantes e desafiadores que realizamos anualmente. A exposição é o principal atrativo natalino da cidade e a cada ano nos empenhamos muito para elevar o nível da nossa entrega. O mobiliário está lindo, cada peça foi revitalizada artesanalmente pela nossa equipe de servidores e artistas plásticos. Melhoramos também a disposição dos móveis cenográficos, mantendo a tradição do estilo colonial da Casa e os atrativos infantis, que são a marca registrada da exposição. Agradeço mais uma vez a toda equipe incansável da Cultura, às Secretarias parceiras e ao nosso prefeito Fábio do Pastel, que tem nos dado todo o apoio e incentivo. No próximo dia 12, esperamos os visitantes para celebrarmos juntos a abertura de mais um Natal mágico em São Pedro da Aldeia”, disse.

Reforçando a atmosfera lúdica do espaço, pelo segundo ano consecutivo a Casa do Papai Noel aldeense vai contar com a “Vila do Noel” – uma área externa cenográfica e totalmente “instagramável”, onde os visitantes poderão levar as crianças para brincar no trenó e no trenzinho do Papai Noel. Outra novidade mantida para a edição 2023 é o carrossel, um clássico dos parques de diversões, que promete garantir a diversão da criançada. O brinquedo tem capacidade para quatro usuários por vez, com um limite máximo de 160 kg.

Entre os destaques da exposição estão a lareira cenográfica e o presépio – uma escultura de 1,60 metros de altura em 3D confeccionada pelo artista plástico da SEMUC, Flávio Rangel, valorizando a tradição religiosa do Natal. Também participaram da confecção e revitalização do cenário os artistas Márcio Alexandre Simas (Lobinho) e Roger Suriani. O quarto do Papai Noel, outro ponto alto da Casa, foi decorado com diversos adereços temáticos, entre eles um relógio de pé do acervo da SEMUC, que pertenceu à Câmara Municipal no século XIX.

Foto: Raíra Morena/Divulgação SEMUC PMSPA

Programação de abertura

A concentração para o desfile do Papai Noel será na Praça Hermógenes Freire da Costa, de onde o Bom Velhinho sairá em cortejo em direção à Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, passando pela Avenida São Pedro, Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão) e Praça Agenor Santos (Praça da Matriz).

Em seguida, os visitantes poderão apreciar uma série de apresentações artísticas em frente à Casa do Papai Noel, como o concerto da Orquestra Sons da Aldeia e apresentações de teatro com os integrantes da Companhia de Teatro Municipal e performances de sapateado, ballet e jazz dance estreladas pelo Ballet Municipal e pelos alunos de danças urbanas e de ballet da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes.