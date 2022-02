Cabo Frio: Vendedor de cachorro-quente recupera carro que foi criminalmente incendiado

Uma vaquinha virtual foi criada por amigos do vendedor de cachorro-quente, Luis Guilherme Ribeiro, depois que ele teve seu carro criminalmente incendiado, em 24 de janeiro.

O carro, a Towner, era o meu de seu sustento há oito anos.

Ele trabalhava em frente ao Edifício Porto Príncipe, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

E, com a solidariedade da população, Luís conseguiu seu carrinho de volta. Amigos do Luis encabeçaram uma campanha de doação, com valor estimado de R$ 15.000. E, em 3 dias, as doações ultrapassaram o alvo.