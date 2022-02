Praia do Peró, em Cabo Frio, vai receber projeto Verão #tônoRio

A Praia do Peró, em Cabo Frio, será uma das áreas litorâneas que vai receber o projeto “Verão #tônoRio”, da Secretaria Estadual de Turismo.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 10h às 20h, o contêiner da Setur-RJ ficará posicionado ao lado do local onde fica hasteada a Bandeira Azul.

A ideia central do projeto é que o turista tenha, de janeiro a março, um ambiente de informação turística, em que possa consultar os atrativos dos diversos destinos do Estado do Rio.

No estande, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone e ainda acompanhar as apresentações de artistas locais, das 17h30 às 19h.

O projeto “Verão #tônorio” foi lançado na última quinta-feira (27), pelo secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca. Além do Rio de Janeiro e Cabo Frio, outras cidades também receberão o projeto, como Quissamã, Macaé, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Muriqui e Paraty.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha, a vinda do atrativo para o município foi sacramentada durante o Rio Inovation Week, que aconteceu na capital no início de janeiro.

“Já vínhamos conversando sobre essa possibilidade. Fui ao evento, além de buscar novidades para o turismo, determinado a trazer esse atrativo para a Praia do Peró. Entendo que este local específico merece uma atenção especial, não só pela Bandeira Azul, mas por tudo que a comunidade local faz pela preservação e sustentabilidade do bairro”, explicou o secretário.