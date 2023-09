Câmara de Cabo Frio terá audiência pública para planejar o próximo verão na cidade

By





Nesta quarta-feira (13), a Câmara Municipal de Cabo Frio, vai realizar uma audiência pública sobre o Planejamento Estratégico do Verão 2023/2024.

A reunião, promovida pelo presidente da Casa, o vereador Miguel Alencar (União), ocorrerá a partir das 10h e terá transmissão pelos canais oficiais da Casa Legislativa.

A medida já havia sido decidida pela Câmara no ano passado, quando houve uma audiência similar.

Entre os convidados a participar estão a Prefeitura de Cabo Frio e o presidente da Associação de Hotéis, Carlos Cunha, que chegou a protocolar, recentemente, um documento intitulado “Manifesto Pró Turismo”, que foi elaborado em conjunto por empresários e guias de turismo com o objetivo de sensibilizar e exigir mudanças estruturais do poder público para receber os turistas no próximo verão.

Para fomentar a participação popular, a Câmara disponibilizou um canal para ouvir as demandas e sugestões dos moradores, representantes da sociedade civil e entidades. As informações podem ser encaminhadas para o e-mail comunicacao@cabofrio.rj.leg.br. As propostas serão debatidas na audiência desta quarta-feira.

Foram convidados representantes das secretarias de Turismo; Mobilidade; Governo; Obras; Meio Ambiente; Cultura e Comunicação, Comsercaf, das associações Comercial; de Hotéis; de Aluguel de Temporada; de Barraqueiros e Ambulantes; da Rua dos Biquínis; de Turismo Náutico, Capitania dos Portos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Prolagos, além da Prefeita Magdala Furtado, entidades civis e imprensa.