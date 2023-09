O final de semana vai ser agitado aqui em Búzios. O 7º Festival da Sardinha e Frutos do Mar começa na sexta-feira (15) e vai até o domingo (17), sempre a partir das 18h, no campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB). Vai ter muita comida boa e vários shows. Um deles é com a banda Detonautas. No intervalo de todas as apresentações, a animação ficará por conta do DJ Blindado.

Chame seus amigos! São 60 pratos, sendo 30 à base de sardinha e 30 de frutos do mar. O valor de cada prato é de R$25.