Campanha de vacinação antirrábica acontece neste sábado em Cabo Frio

By

É chegado o momento de mais uma ação importante para a saúde de nossos companheiros de quatro patas. A Prefeitura de Cabo Frio realiza neste sábado (21), a Campanha de Vacinação Antirrábica de 2023. Nesta primeira ação, serão montados 28 pontos de atendimento em diversos bairros do distrito sede, que funcionarão das 9h às 16h. A campanha segue para Tamoios no dia 25 de novembro.

A campanha de imunização contra a raiva é um evento anual de extrema importância para a saúde dos animais e a prevenção da disseminação da doença no município. A ação tem como objetivo vacinar cães e gatos, promovendo a saúde e o bem-estar dos animais e, consequentemente, da população.

A vacinação é destinada a animais com mais de quatro meses de vida e que estejam saudáveis. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. A segurança de todos será garantida se os tutores e responsáveis levarem seus animais da forma correta: cachorros devem estar com coleira e guia, e, caso o animal tenha comportamento agressivo, é obrigatório o uso de focinheira. Gatos devem ser transportados em caixas de passeio para evitar fugas.

Veja quais os locais de vacinação em Cabo Frio:

· Praça da Bandeira, no bairro Passagem;

· Portão lateral do Ginásio Poliesportivo Araci Machado, no bairro Itajuru;

· Shopping Park Lagos, no Novo Portinho;

· Praça de São Cristóvão;

· Praça da Rua Flor de Maio, na Vila do Sol;

· Praça da Rua Luiz Lindenberg, no bairro Guarani;

· Rua Walter Rollman, no Manoel Corrêa;

· Associação dos Moradores da Praia do Siqueira, na Praia do Siqueira;

· Praça na Rua Inglaterra, no Jardim Caiçara;

· Escola Municipal de Educação Integral (Emei) Cladyr da Rocha Mendes, no Parque Burle;

· Vetores/Associação Ondinas, no Braga;

· Praça da Vila Nova, na Rua Jorge Lóssio;

· Praça da Boca do Mato, na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca;

· Igreja Missionária Resgatando Vidas, na Vila do Ar;

· Praça Agenor dos Santos, no Jardim Esperança, na Estrada Velha de Búzios, em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos;

· Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, na Estrada Velha de Búzios;

· Comsercaf do Jardim Esperança, na Rua Brasil;

· Área social do bloco Lilás, em Residencial Monte Carlo (Minha Casa Minha Vida);

· Praça do bairro Guriri, na Rua Nelson Mandela;

· Associação de Moradores do bairro Caminho de Búzios;

· Condomínio dos Pássaros, na Estrada do Guriri;

· Casa na Rua Bahia, no Jardim Peró;

· Praça da Reserva do Peró, no bairro na Rua 6;

· Praça do Moinho, na Rua do Moinha, no Peró;

· Praça do Cajueiro, na Rua Eraldino de Oliveira;

· Praça Major Antônio Terra, na Gamboa;

· Praça na Rua do Pomar 1, ao lado do DPO, no Jacaré;

· Praça na Rua Pomar 2, no bairro Jacaré.