Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a própria filha em Iguaba Grande

Na tarde desta quarta-feira (18) a polícia civil prendeu um homem de 42 anos acusado de estuprar a própria filha de 14 anos em Iguaba Grande. A polícia informou que essa situação teria começado quando a vítima ainda tinha 12 anos.

Segundo a polícia, pendia contra ele um mandado de prisão preventiva, expedido pelo cartório da Vara Unica de Iguaba Grande e fruto de representação da polícia pelo crime de Estupro.

Segundo as investigações, o crime teria ocorrido no mês de junho desse ano, quando a filha do acusado pediu ajuda à tia, pois não aguentava mais os abusos que sofria por parte do próprio pai.

O homem foi encontrado no interior de sua casa, onde recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Iguaba Grande, onde permaneceu aguardando transferência para o sistema prisional.

A delegada de Iguaba Grande, Janaína Peregrino, informou que ele será transferido para o presídio nesta sexta-feira (20).