Campanha de Vacinação Antirrábica, em Cabo Frio, tem novo cronograma

A imunização de cães e gatos contra a raiva animal no município será realizada em duas etapas, sendo uma no dia 21 de outubro, em Cabo Frio, e a outra em 25 de novembro, em Tamoios. Neste ano, o cronograma da vacinação antirrábica foi reorganizado levando em consideração a liberação de insumos, como seringas e imunizantes, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

No dia 21 de outubro, em Cabo Frio, a imunização será realizada em 30 bairros. Para isso, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde, vai montar pontos fixos, em cada localidade, que serão previamente divulgados para a população, bem como o horário da imunização. Em Tamoios, no dia 25 de novembro, a vacinação ocorrerá nos mesmos moldes, em 13 bairros.

A campanha acontece anualmente e os pets devem ser imunizados, para que sejam evitados casos de raiva animal no município. A expectativa é que, durante a campanha, sejam aplicadas cerca de 25 mil doses da vacina em cães e gatos do município.

A vacinação contra a raiva é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam, já cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.