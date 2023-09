Vereador de Cabo Frio se reúne com deputado para tratar demandas do município 

O vereador de Cabo Frio, Átila Motta, o Átila da Ótica, esteve presente na Alerj, na terça-feira, dia 19, com o deputado estadual Pedro Brazão, vice-presidente.

De acordo com o vereador, o motivo do encontro foi tratar as demandas da cidade de Cabo Frio. Em breve, de acordo com Átila, novas conquistas sairão diretamente do gabinete do deputado para a população cabo-friense.

“Isso que é bom, a gente encontrar um vereador atuante. Um vereador que está preocupado com a cidade, isso no seu primeiro mandato. Principalmente agora com a nova prefeita, com várias demandas que a cidade precisa”, disse o deputado.

Átila finalizou o encontro falando sobre a importância dessa parceira para alcançar o objetivo de uma Cabo Frio melhor.