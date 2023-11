Campanha Novembro Azul, em Cabo Frio, tem mutirão de cirurgias masculinas

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, lança mais um mutirão de atendimento para acabar com a demanda reprimida. O foco desta vez vem junto com a Campanha Novembro Azul, ofertando para a população cirurgias de vasectomia, próstata e postectomia (fimose).

Os homens interessados em participar do mutirão podem se dirigir à unidade de saúde em que estão cadastrados para iniciar o agendamento médico e dos exames necessários.

Os exames também estão acontecendo em esquema de mutirão, no atendimento móvel, que acontece no caminhão que está estacionado em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, até o dia 14 de novembro. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com exames de ultrassonografia de abdômen total, ultrassonografia de próstata via abdominal, exame PSA para rastrear câncer de próstata, exame oftalmológico, densitometria óssea e eletrocardiograma.

O atendimento móvel seguirá para Tamoios no dia 16 de novembro, onde seguirá com o mutirão, até o dia 30, em frente ao Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (CEAD).

Para garantir um atendimento eficiente, é necessário apresentar identidade, cartão do SUS e comprovante de residência. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

Além das ações direcionadas aos homens, o caminhão de atendimento também oferecerá o exame de mamografia para mulheres, que foi um sucesso durante a Campanha Outubro Rosa. As mulheres também podem aproveitar para realizar exames oftalmológicos e densitometria óssea.

Já na Rede de Atenção Básica, está acontecendo diversas atividades voltadas para a promoção da saúde masculina. As Unidas Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) estão realizando ações relacionadas à prevenção do câncer de próstata, saúde mental, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gerenciamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, prevenção de violência e acidentes, e promoção de hábitos saudáveis.