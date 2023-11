Arraial do Cabo conquista o terceiro lugar em índice que mede a qualidade do sistema municipal de meio ambiente

Nesta quarta-feira (8), o município cabista recebeu uma premiação pelos esforços em prol do meio ambiente. O reconhecimento, com base no ICMS ecológico, foi entregue à Subsecretária do Ambiente e Saneamento, Keila Ferreira, pelo Vice-Governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha.

O ICMS ecológico é um sistema composto por cinco índices e os três melhores colocados em cada um deles foram contemplados com certificado e troféu. Arraial do Cabo se destacou ao conquistar o terceiro lugar em “Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente”, superando outros 92 municípios. A melhor marca nos últimos anos.

Este índice reconhece as ações da Prefeitura em relação ao licenciamento ambiental, fiscalização ambiental e a gestão geral do município, abrangendo não apenas a preservação local, mas também a promoção de práticas e políticas ecologicamente responsáveis. Este esforço reflete diretamente no ICMS ecológico, um indicador abrangente que avalia o comprometimento das cidades com a preservação ambiental e a sustentabilidade.