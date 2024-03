Casa do Empreendedor de Cabo Frio é premiada com Selo Prata de Referência em Atendimento pelo Sebrae-RJ

A Casa do Empreendedor foi premiada pelo Sebrae-RJ. A instituição, ligada à Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, ganhou o Selo Prata de Referência em Atendimento. A cerimônia de premiação aconteceu no Centro de Convenções, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6). Essa é a primeira vez que o município recebe esse reconhecimento pelos serviços prestados aos empresários no município.

“O prêmio mostra a evolução da Casa do Empreendedor em melhor servir os empresários de Cabo Frio. Estamos muito felizes com a premiação e isso nos impulsiona a melhorar cada dia mais o nosso atendimento”, disse o coordenador da instituição, Jean Endrick Cassiano.

O objetivo da Casa do Empreendedor é dar celeridade aos trâmites de abertura de empresas e obtenção de suas licenças municipais de funcionamento. Tem a missão de desenvolver e estimular a capacidade empreendedora, promover o desenvolvimento local, através da prática empreendedora, viabilizar o funcionamento de micro e pequenas empresas, desburocratizar a formalização de pequenos negócios e oferecer suporte aos empreendedores locais. Atualmente, são 2.798 empresários registrados na instituição.

A Casa do Empreendedor fica localizada na Secretaria de Fazenda, localizada à Rua Major Belegard 395, São Bento, no Centro. Para acessar os serviços da Casa do Empreendedor acesse https://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/. O contato pode ser feito pelo telefone (22) 9.9793-8361 ou pelo e-mail casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br.