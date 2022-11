Casal é resgatado após sequestro em São Pedro da Aldeia

Um casal foi sequestrado na manhã desta terça-feira, dia 08, em São Pedro da Aldeia. Eles estavam dentro de casa quando cinco bandidos armados invadiram o local e fizeram as vítimas reféns.

Em seguida, os criminosos roubaram o carro das vítimas e as colocaram dentro do veículo e seguiram em direção ao bairro São Vicente, em Araruama. No local, os bandidos colocaram fogo no automóvel e ligaram para os parentes das vítimas pedindo dinheiro para o resgate.



De acordo com a PM, após tomarem conhecimento dos fatos os policiais do 25º Batalhão em conjunto com policiais de Itaboraí e Macaé iniciaram um cerco para encontrar as vítimas e os sequestradores. Em um local de mata, eles encontraram o carro carbonizado, além do bandido junto com o casal, que foi resgatado sem ferimentos. Um criminoso, que estava armado, foi preso no local.

Policiais estão em busca dos outros envolvidos. O caso foi registrado na delegacia de São Pedro da Aldeia.