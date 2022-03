Cemitério Jardim dos Eucaliptos, em Cabo Frio, recebe construção de novas gavetas mortuárias 

A Prefeitura de Cabo Frio está construindo novos blocos de gavetas mortuárias e caixas para exumação no Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança. O objetivo é abrir novas vagas para sepultamentos no município.

Ao todo, estão sendo construídas 1.240 gavetas, divididas em cinco blocos com 248 unidades cada um. Um bloco já foi concluído e está recebendo sepultamentos. A obra está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O valor do investimento é de R$ 2,6 milhões.

Além das gavetas, outras 960 caixas para exumação estão sendo construídas no Cemitério do Jardim Esperança, para serem utilizadas após a retirada de restos mortais, que é realizada após três anos do sepultamento.

Segundo a secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, a obra do Cemitério Jardim dos Eucaliptos foi iniciada no dia 10 de janeiro deste ano, com previsão de término em 90 dias.

“Quando assumimos em 2021, verificamos a necessidade de ampliar o número de gavetas mortuárias no município. Com a pandemia e o aumento expressivo no número de óbitos, foi verificado que essa necessidade se tornou ainda mais urgente. Hoje, estamos avançando na construção de mais de mil unidades no Cemitério Jardim dos Eucaliptos. Além disso, vamos construir uma pequena administração, com espaço para depósito e banheiros. Plantamos uma alameda de ipês rosas no ano passado, além de diversas outras intervenções de manutenção como pintura, capina e desratização. Essa é uma importante obra para o município, que vai abrir mais vagas para sepultamento no cemitério”, explica a secretária.