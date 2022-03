Servidores de São Pedro da Aldeia têm direito a desconto de até 60% em cursos de graduação 

Os servidores da Prefeitura de São Pedro da Aldeia contam com descontos de até 60% para os cursos de graduação na Universidade Veiga de Almeida. O prefeito, Fábio do Pastel, renovou o convênio com a instituição de ensino. Esta é mais uma oportunidade para os funcionários municipais que desejam ingressar no ensino superior. As matrículas estão abertas e o processo é feito de forma online.

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Educação. A renovação do convênio foi firmada em reunião no gabinete do prefeito com o diretor do Campus Cabo Frio da universidade, Nirley Barros. O tema foi debatido também com o secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, e o supervisor comercial da universidade Raphael Smith.

Como funciona o desconto

O abatimento vai até 60% do valor do curso para as modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EAD). Cada curso possui uma porcentagem específica de desconto. Os interessados podem simular a dedução por meio do convênio no site da universidade (clique aqui).

Quem tem direito

O benefício está disponível para todos os servidores municipais da Prefeitura de São Pedro da Aldeia sejam eles concursados, contratados ou comissionados.

O desconto se estende, ainda, aos dependentes dos servidores como filhos e cônjuges.

Como se inscrever

Os servidores municipais podem se inscrever de forma online, basta preencher o formulário do vestibular online (acesse aqui). Os interessados também podem entrar em contato com o supervisor Raphael Smith, por meio do telefone (22) 99971-6812.

É necessário apresentar o contracheque que comprova o vínculo empregatício com a prefeitura, além da documentação normal.