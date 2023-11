Cemitérios de Cabo Frio estão passando por reparos para o Dia de Finados

Com a proximidade do Dia de Finados, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está preparando os cemitérios da cidade. Desde a primeira quinzena do mês de outubro, as equipes estão trabalhando em reparos, para receber os visitantes na próxima quinta-feira (2). A previsão é que 10 mil pessoas passem pelos cemitérios da cidade entre os dias 2 e 5 de novembro.

As ações da Prefeitura contemplam o Cemitério Santa Izabel, no bairro Portinho, o Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, e o Cemitério do Araçá, em Tamoios, que na próxima quinta-feira (2), funcionarão das 8h às 17h.

Os cemitérios da cidade estão recebendo pinturas e reparos gerais em lápides, jazigos e meio-fio, além de outras ações como as de limpeza e corte do gramado. Os agentes da Secretaria de Saúde atuaram no combate a insetos e pragas com aplicação de repelentes e inseticidas, através de aspersão de essência natural de citronela.