O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 31

Cabo Frio

Os vereadores de Cabo Frio, Miguel Alencar, Luiz Geraldo Azevedo, Davi Souza e Coronel Ruy França vão destinar parte das emendas impositivas ao Orçamento do próximo ano as obras de reforma da capela de São Benedito. O presidente da Câmara, Miguel Alencar, disse que vai encaminhar circular aos demais vereadores sugerindo a destinação de emendas impositivas para as obras. O vereador também vai buscar emendas parlamentares do Congresso através de deputados, como Gutemberg Reis e ainda o apoio do deputado Sérgio Luiz Azevedo, o Serginho, junto ao governo do Estado. O projeto de reforma do Monumento está pronto desde 2015, depois que o forro do teto desabou devido a invasão e o peso das fezes de morcegos. A obra foi orçada pela empresa Sarasá, responsável pelas reforma do Palácio das Águias, em dois milhões e meio de reais.

Búzios

O município de Búzios pode ter mais uma Praia com a Bandeira Azul. Atualmente, Búzios tem as Praias do Forno e Azeda, Azedinha certificadas. A Praia de Tucuns pode ser a próxima.

Arraial do Cabo

No próximo sábado (4), às 14h, a Orla da Praia Grande vai receber um encontro imperdível! Bugueiros de toda a região dos lagos estão convocados para um dia bem animado em Arraial do Cabo. O evento vai incluir um tour pelas ruas da cidade, seguido de um retorno triunfal à orla, onde a diversão continua com apresentações ao vivo de dois talentos musicais locais: “Rubinho” e o grupo “Tambores Urbanos”. Além disso, terá premiação também.

Araruama

Daniela de alivia esteve ao lado dos secretários Fernando Daniel e Paulo Cerca, acompanhando os preparativos para mais uma edição da Expo Araruama. “Em seguida, na prefeitura, participei de uma importante reunião com a secretária de educação Cristina e sua equipe técnica, focada em como avançar no atendimento ao autismo. Nossa dedicação é constante, porque o progresso é fruto de um trabalho em equipe e esforço contínuo”, disse.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia, vai “cair ” no samba, neste domingo, com os grupos Balacobaco e Imagina Samba. Samba São Pedro, acontece a partir das 15h e tem a realização da Prefeitura Aldeense, com promoção da Rádio Litoral FM, 94,5. Tudo vai rolar na Praça Hermorgines Freire.

Iguaba Grande

Câmara de Iguaba Grande deu posse ao novo vereador Fabrício Torquato, na manhã desta terça-feira (31). Fabrício ocupou a cadeira deixada pelo o então vereador Elifas Ramalho. Foi edil que perdeu a cadeira na Região dos Lagos, por causa da cota de gênero.