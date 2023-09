Centro de Visitação Albatroz, em Cabo Frio, recebe serviços de limpeza

A obra do Centro de Visitação Albatroz de Cabo Frio está em fase final e entrou na contagem regressiva para inauguração, que ocorrerá no próximo dia 24 de setembro, a partir das 13h. Para que o local fique limpo e organizado para o evento de abertura, a Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf) realizou, nesta terça-feira (12), ação de limpeza.

Durante todo o dia, as equipes da autarquia estão executando serviços de capina, roçada da grama e recolhimento de entulho e galhos da área, que fica na Avenida Wilson Mendes, no bairro Porto do Carro, ao lado do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças e da Lagoa de Araruama.

Esse é o primeiro centro de visitação e educação ambiental marinha do Projeto Albatroz, financiado pela Petrobras, e fica numa área de mais de 18 mil metros quadrados.

Os pavilhões que terão exposições e atividades com o público na fase final de montagem, bem como as salas onde serão realizadas as aulas e oficinas com a comunidade. O local também terá um Centro Interpretativo com trilha autoguiada e uma lanchonete.

O projeto envolverá crianças, jovens e visitantes, proporcionando conhecimento e fortalecendo o roteiro turístico da cidade. Quem for conhecer o local poderá contemplar um belíssimo pôr-do-sol às margens da Lagoa de Araruama. A inauguração contará com a presença da Orquestra Sinfônica da Petrobras, dentre outras atrações.

Os albatrozes são aves marinhas que vivem a quilômetros da costa, em alto-mar, e se reproduzem em ilhas subantárticas. O local as atrai por ser uma área pesqueira importante e oceanograficamente rica.