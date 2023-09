Casa da Cultura inaugura exposição “Centenário Casa da Flor” nesta noite

A obra-prima de Gabriel Joaquim dos Santos, artista aldeense e um dos expoentes da cultura popular brasileira, é o tema central da nova exposição da Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia. A mostra de artes “Centenário Casa da Flor” será inaugurada nesta terça-feira (12/09), às 19h, na Casa da Cultura, em homenagem ao aniversário de 100 anos da Casa, consagrada patrimônio cultural material do Brasil. A abertura será marcada pela apresentação da esquete documental “A Casa feita de Cacos”, estrelada pela Companhia de Teatro Municipal. A entrada é gratuita.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a proposta do evento. “Este ano, a Casa da Flor está completando 100 anos do início do seu ‘bordado’ em 1923 por Gabriel Joaquim dos Santos, como ele mesmo dizia, e a exposição é uma forma de resgatar e valorizar a memória desse grandioso legado cultural. Cada detalhe da ornamentação foi cuidadosamente pensado por ‘seu Gabriel’, que dedicou anos de sua vida à essa obra de arte. Falar sobre a Casa da Flor é também falar sobre a nossa história e cultura. Além da mostra, nos dias 16 e 17 de setembro também realizaremos o primeiro ‘Festival Casa da Flor’ com uma vasta programação cultural para toda a família. Convidamos a todos para prestigiarem as atrações”, disse.

Destaque do evento de abertura, a apresentação da esquete “A Casa feita de cacos” promete emocionar o público com uma dramaturgia documental, assinada pela Companhia de Teatro Municipal. A encenação dirigida por Anna Fernanda Corrêa é inspirada na história do criador da Casa da Flor, Gabriel Joaquim dos Santos, trabalhador do roçado e das Salinas, filho de um ex-escravo e de uma índia, que passou mais de 60 anos de sua vida dedicando-se ao sonho de adornar a sua casa com todo o tipo de material que encontrava. A edificação construída por Gabriel no século XX foi tombada como patrimônio cultural em nível estadual e federal.

Durante a exposição, os visitantes poderão conferir mais de 20 fotografias e peças artesanais confeccionadas pelo coletivo das mulheres bordadeiras de São Pedro da Aldeia e por artesãos e artesãs da cidade. Além do artesanato, a mostra vai apresentar uma maquete da Casa da Flor, restaurada pelo artista plástico aldeense Flávio Rangel, e pinturas assinadas por Rangel e pelo artista e instrutor de desenho da Escola de Artes Municipal, Carlos Di ngelo.

A mostra tem curadoria de Giselle Lima, diretora municipal de Cultura. “É uma ocasião significativa para reconhecermos o legado que nos foi confiado. Celebrar o centenário da Casa da Flor é uma oportunidade para honrarmos o passado com o seu ineditismo e inspirar o presente, pois sonhos são possíveis de se realizar. A preservação desse valioso patrimônio é fundamental para as futuras gerações, de modo que elas possam desfrutar e aprender com essa parte significativa da história da nossa cidade”, destacou.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro. A visitação gratuita poderá ser feita até o dia 29 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.