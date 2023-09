Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz será inaugurado em Cabo Frio

No próximo domingo (24), o Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz será inaugurado a partir das 13h. O evento contará com apresentações artísticas do Coral Despertar e do Projeto Apanhei-te Cavaquinho. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura, com o Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras.

O evento vai contar com uma variada programação com apresentações artísticas e atividades culturais voltadas para toda família. A entrada é gratuita e a participação nas atividades é aberta ao público e a inscrição deve ser feita no local das 12h30 às 16h30.

O centro de visitação está localizado na Avenida Wilson Mendes, s/n, ao lado do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças. O secretário de Cultura de Cabo Frio, João Félix, destaca que o espaço também será uma boa oportunidade de conectar a cultura com a sociedade.

“A parceria com o Instituto é importante porque o local também será utilizado como um espaço de entretenimento. Teremos lá programação cultural e musical para alunos e para a comunidade. Esse projeto está sendo desenvolvido em parceria. Para a inauguração, o Instituto nos procurou para que participássemos da programação cultural”, explicou o secretário.

A programação completa do evento inclui:

13h: Projeto “Apanhei-te Cavaquinho” com regência do Maestro Ângelo Budega;

13h40: “Coral Despertar” com regência do Maestro Francisco Javier Silguero Gorriti;

14h30: Teatro Infantil: “Prolaguito e a Galera da Água”;

16h: Momento solene do Instituto Albatroz;

17h: Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica: concerto Tributo a Cartola;

18h: Encerramento.

Além das apresentações, o evento contará com jogos, brincadeiras e atividades de educação ambiental para crianças, além de exposição de projetos e instituições parceiras, como:

Projeto Meros do Brasil

Projeto Uçá / Guardiões do Mar

Huber Arte Marinha

Universidade Veiga de Almeida

Coletivo Jovem Albatroz

Sobre o Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz

O Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz (Centro Albatroz) é uma iniciativa do Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, visando disseminar a cultura oceânica e promover ações de educação ambiental marinha.

O Centro Albatroz está localizado ao lado do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças e da Lagoa de Araruama, em Cabo Frio, RJ. Com área útil de mais de 18 mil m², o Centro Albatroz terá áreas de recreação, pavilhões de exposições e atividades com o público, prédios com salas para aulas e oficinas com a comunidade, além de Centro Interpretativo com trilha autoguiada.

O Centro Albatroz será um espaço de educação ambiental, cultura e lazer, aberto à comunidade de Cabo Frio e região.