Festival Sabores de Cabo Frio apresenta “Chef por um dia” entre os dias 18 e 22 de setembro

Uma das novidades da 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio, o projeto “Chef por um dia” acontece nos dias 18, 19, 20 e 22/09, das 16h às 20h, na Escola de Gastronomia Chef Gourmet (Centro). As atividades contam com apresentações e palestras de chefs e convidados do festival, além da participação de cozinheiros que se inscreveram pelo site do evento para mostrarem suas habilidades nas categorias Profissional e Entusiasta. O “Chef Por Um Dia” é aberto ao público, que deve se inscrever em https://saboresdecabofrio.com.br/chef-por-um-dia-2023/.

Entre os destaques da programação estão a palestra de Vanessa Huguinin, da empresa FOOD-SE (terça, às 20h), abordando o tema Branding Gastronômico e as estratégias para construir uma marca de sucesso no setor de alimentos; e a apresentação da chef Joana Gallo (quarta, às 20h), que dividiu cozinhas com nomes de peso da gastronomia, como José Hugo Celidônio e Felipe Bronze.

Também se apresentam como convidados as chefs Denise Linhares, há 23 anos no ramo de gastronomia; e Amanda Chagas, que traz suas inspirações baseadas na ‘confort food’ e nas cozinhas quilombola e caiçara. E mais: palestra com a sommelière de chá Monica Caratti; com os sócios proprietários da Garota Beer Brew Pub, Alexander Almeida e Pablo Martín; e com sommelier da Cervejaria Búzios; além de apresentações de alunos da Escola de Gastronomia Chef Gourmet.

Sabores de Cabo Frio

O Festival Sabores de Cabo Frio segue em cartaz até o dia 1º de outubro, reunindo 60 estabelecimentos. As origens da nossa culinária marcam esta edição, que tem como tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”. A ideia, baseada no livro “História da Alimentação no Brasil”, de Luís da Câmara Cascudo, é celebrar, em especial, as culturas indígena, africana e portuguesa.

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos, na porção Petit (até 200 gramas). Entradas e petiscos custam R$ 27; pratos principais e sanduíches, R$ 37; e sobremesas, a R$ 17.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Associação de Hotéis de Cabo Frio e Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento. O Sabores conta tem o patrocínio da Boibom, Abrasel, Sebrae, Prolagos, Gotrix e Vilarejo; e apoio da Claro, Conselho Municipal de Turismo, Movimento Luta pelo Comércio, Condetur, Federação dos Convention & Visitors Bureau RJ, Grupo Mulheres de Negócios e Prefeitura de Cabo Frio.

“Chef por um dia”

Dias: 18, 19, 20 e 22/09 (segunda, terça, quarta e sexta-feira)

Hora: das 16h às 20h

Local: Escola de Gastronomia Chef Gourmet – R. Major Belegard, 158 – São Bento

Programação: