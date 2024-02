Circuito Buziano de Surf retorna ao calendário de esportes de Búzios após 10 anos

A Praia de Geribá, um dos destinos mais procurados por surfistas, foi escolhido para abrir a temporada de competições deste esporte. Realizado pela Associação de Surf de Búzios (ASB), o Búzios Surf Open, primeira etapa do Circuito Buziano de Surf de 2024, acontecerá nos dias 9 ou 10 de março (a data depende das condições climáticas). As inscrições para o torneio vão até 5 de março e podem ser realizadas entrando em contato com a ASB pelo telefone (22) 99878-4794. O evento tem apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte.

A competição contará com atletas de base das categorias sub-12 e sub-16, da categoria Open Masculina, Open Feminino, Master (35+), Kahuna (45+) e Longboard Feminino. Cerca de 60 atletas são esperados no evento. Vale ressaltar, que todas as categorias precisam ter no mínimo oito inscritos, para a realização das mesmas. Se esse número não for alcançado, o dinheiro será devolvido e as vagas distribuídas para outras categorias. A premiação contará com pranchas, bicicleta, kits e voucher de restaurantes, a serem distribuídos entre as categorias.