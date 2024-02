O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 23

Arraial do Cabo

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Auditoria de Políticas em Edificações e Patrimônio Público – CAD OBRAS, apurou denúncia referente a Quiosque localizado na Orla da Praia Grande – Quiosque Orla 33, além de irregularidades no termo de autorização de uso do Espaço Público no que tange o sorteio para utilização do Quiosque, sem respeito aos princípios da isonomia, moralidade e pessoalidade, foram executadas obras de construção do local utilizando apenas licença para pequenos reparos, o que resultou na edificação de um quiosque gigantesco, que tornou o imóvel totalmente a quem dos padrões dos demais existentes na Orla, caracterizando-se como uma ação totalmente ilegal. O então prefeito na época foi condenado por este ato ilícito, com multa já em execução. Sendo assim, o atual prefeito, Marcelo Magno, revogou a autorização em conformidade com a determinação do Tribunal de Contas. A demolição do quiosque está em andamento para cumprir a decisão do Tribunal de Contas. Além disso, uma ação judicial movida pela pousada questionou esses eventos, resultando na consideração da ilegalidade da construção e na determinação judicial para demolição, processo público n.º 0015344-90.2017.8.19.0011. Demolição do orla 33 por solicitação do ministério público

Iguaba Grande

Iguaba Grande recebeu nesta quinta-feira (22), o Selo Gestão Sustentável, reconhecimento concedido pela Caixa Econômica Federal e é concedido aos municípios que apresentem indicadores na gestão pública com boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental. O município está entre as 104 cidades do Brasil que possuem o selo. A avaliação é feita por 21 indicadores, como transparência e sustentabilidade, com objetivo de incentivar a gestão responsável do governo local. Segundo o Prefeito Vantoil Martins, o selo é uma prova de que Iguaba Grande é uma cidade próspera e que está crescendo cada vez mais. A solenidade foi realizada no Plenário da Câmara Municipal e contou com a presença do Prefeito Vantoil Martins, do Vice-prefeito Alexandre Carvalho, do Superintendente da Caixa Econômica, Grimaldo Ferreira, o chefe de gabinete Fabinho Costa, o presidente da câmara Marciley Lessa e os vereadores Jr. Bombeiro, Jr. Negão, Allan Rodrigues, Luciano Silva, Fabricio Torquato e PC Brasil.

Búzios

Fala de vereador de Búzios, Dida Gabarito, causa polêmica no município buziano. O vereador cobrou do prefeito, Rafael Aguiar, participação no governo. Disse também que gostaria de ser ouvido. Na Praça Santos Dumont, os fofoqueiros estão falando que Dida Gabarito está com muita dor de “dente.” O caminho é um consultório dentário.

Cabo Frio

Os profissionais da Educação de Cabo Frio, podem parar por tempo indeterminado nas próximas semanas se o governo Magdala não sentar a mesa para negociações. A informação é da direção do SEPE. A categoria reivindica descongelamento do Piso Municipal que desde que foi instituído há mais de 10 anos nunca foi reajustado, dentre outras.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia encaminhou Mensagem à Câmara Municipal para dar continuidade ao programa cívico-militar na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães (Fluminense) e na E. M. Profª Dulcinda Jotta Mendes (São João). Após os procedimentos internos da Casa Legislativa, o documento seguirá para votação da Câmara. “Esse projeto das escolas cívico-militares foi muito bem recebido, aceito e bem avaliado pela população de São Pedro da Aldeia. Por isso, enviamos a mensagem para a Câmara criando as vagas para poder manter o projeto nas duas unidades de ensino, conforme funcionava no ano passado”, explicou o prefeito Fábio do Pastel. O projeto de lei complementar visa instituir as atribuições da Assessoria de Apoio Disciplinar e ampliar a estrutura da Secretaria Municipal de Educação a fim de dar continuidade ao projeto cívico-militar no município.

Araruama

A Prefeitura de Araruama acabou de realizar a entrega da Orla de Iguabinha. A obra de 601 metros, conta com mais de 200 vagas de estacionamento e três pontos para ônibus.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema e o Conselho Regional de Contabilidade convidam os contadores da cidade para participarem do 1° Seminário do Conselho Regional de Contabilidade em Saquarema. O evento será realizado no dia 05/03, das 09 às 18:30, no Vila Palace, no bairro Porto da Roça. Durante o seminário, serão apresentados temas cruciais, como a Nova Lei de Licitações, Fiscalização, Empreendedorismo e a Reforma Tributária. Na oportunidade, também será assinado um convênio entre a Prefeitura e o CRC-RJ. Para participar, os contadores deverão se cadastrar por meio do link bit.ly/integraçãocrcrj-saquarema