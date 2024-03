Cláudia da Costa Silva é a nova Secretária Municipal do Idoso de Búzios

Cláudia da Costa Silva é a nova Secretária Municipal do Idoso. Como cristã e mãe de três filhas, ela tem um amor genuíno pelo contato humano e pela comunidade. Com uma trajetória de 20 anos na vida pública, Cláudia dedicou 12 anos como Assessora Parlamentar na Câmara Municipal de Búzios e 8 anos na Prefeitura Municipal, focando principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

Durante esse tempo, teve a oportunidade de coordenar o Centro de Convivência do Idoso por 4 anos, onde encontrou realização pessoal ao contribuir para o bem-estar da população idosa. Um perfil comprometido com o serviço público e o cuidado com as pessoas.