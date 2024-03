Salineira investe na modernização da frota intermunicipal

O grupo Salineira conclui a climatização da frota intermunicipal através da aquisição de mais 16 novos ônibus Caio Apache Vip V 2024/2025 para o sistema, o que representou um investimento de mais de R$ 13 milhões de reais para o transporte coletivo da Região dos Lagos. Essa atualização evidencia não apenas o compromisso da empresa com a modernização, mas também simboliza o comprometimento da Salineira com a sustentabilidade e o conforto dos clientes.

As novas unidades urbanas estão equipadas com o chassi que atende à norma de emissão de gases Euro 6 e motorização Mercedes Benz OF-1721 BlueTec 6, os coletivos são pioneiros na redução de impactos ambientais, possibilitando uma viagem ainda mais ecológica.

A capacidade dos ônibus foi otimizada para oferecer mais comodidade aos clientes. Com 41 poltronas para passageiros sentados e espaço para 33 em pé, os coletivos proporcionam uma experiência de uma viagem mais confortável e espaçosa. O sistema de ar-condicionado garante mais conforto térmico e a acessibilidade é garantida com modernos elevadores para pessoas com mobilidade reduzida.

O compromisso com a segurança também é assegurado, com saídas de emergência nas janelas, alçapões no teto, câmeras internas e externas para acompanhamento das viagens e uma câmera exclusiva para auxiliar os motoristas durante as manobras. O sistema PNDV (Painel Numérico de Velocidade) mantém os padrões de segurança, alertando caso haja excesso de velocidade.