Contagem regressiva para a primeira Meia Maratona da Região dos Lagos, que acontece no dia 30 de abril (domingo). Uma das provas clássicas do esporte, a corrida de 21 km terá sua estreia na Costa do Sol do Rio de Janeiro unindo duas cidades – Arraial do Cabo e Cabo Frio – com direito a cartões-postais como cenários. Ao longo do percurso estão as praias Grande (ponto de largada), dos Anjos e Prainha, em Arraial; e as praias do Foguete e das Dunas, em Cabo Frio. A chegada será na Praça da Cidadania, na praia do Forte.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.seveneco.com.br. Em disputa, as categorias Solo (a partir de 18 anos, masculina e feminina), Dupla e PDC. O evento terá ainda Kids Race (dividida por baterias e distâncias de acordo com as faixas etárias) e prova de 5km, ambas na praia do Forte, no ponto de chegada da Meia Maratona.

Sustentabilidade & Economia

Definida como um evento Carbono Neutro, a Meia Maratona vai promover uma ação ambiental com o plantio de 50 mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, na Praça da Cidadania. O evento é organizado pela Seven Eco Events, sempre atenta às causas sustentáveis e sociais.

A expectativa da organização é de que a Meia Maratona reúna mil atletas, sendo que cerca de 40% dos participantes vêm de outras cidades e estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. “Temos inscritos também de Brasília (DF), Manaus (AM) e Várzea Grande (MT)”, comenta Hayllan Lima, diretor da Seven Eco.

Os visitantes prometem movimentar a economia das duas cidades. “Eventos, como os esportivos, movimentam diversos segmentos da economia de Cabo Frio, em especial, o do Turismo, uma vez que reúne não somente atletas da cidade, mas também de outros municípios. Os que vêm de fora costumam trazer suas famílias, incrementando a rede hoteleira, a gastronomia e os serviços em geral durante o fim de semana. Este perfil de visitante é muito bem-vindo, em especial durante a nossa Melhor Temporada, que acontece entre março e novembro, quando a cidade está ainda mais agradável, sendo um convite para retornarem com mais tempo para explorar nossas belezas e atrativos”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

Sobre a Seven Eco Events

A Seven Eco Events é uma empresa produtora de eventos esportivos no Estado do Rio, promovendo experiências inspiradas na saúde e no bem-estar através da prática de esportes. Em seu portfólio, a empresa assina a realização de provas tradicionais na Região dos Lagos, como Forte Run, Corrida da Padroeira, CF Trail, Jogos de Verão, Rei e Rainha do Mar e Circuito Faetec em Movimento.

A empresa é engajada no respeito às causas sociais, ambientais e de sustentabilidade, buscando promover esses princípios em todos os seus eventos. A natureza privilegiada do estado faz parte dos cenários dos eventos da empresa, sendo um de seus diferenciais.

1ª Meia Maratona da Região dos Lagos

Data: 30 de abril – domingo

Hora: 7h, prova de 21km. A prova de 5km tem largada às 8h; e a Kids Race, às 10h

Largada: A Meia Maratona tem saída da Praia Grande, em Arraial do Cabo.

A prova de 5km e a Kids Race têm largadas na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, em Cabo Frio

Chegada: Praça da Cidadania – Praia do Forte (Cabo Frio)

Inscrições: www.seveneco.com.br

Premiação com troféu

21km – Solo

Troféu para os 5 primeiros colocados gerais (feminino e masculino)

Troféu para os 3 primeiros das categorias (feminino e masculino)

CATEGORIAS 21km – solo (feminino e masculino)

18 – 19 anos; 20 – 24 anos; 25 – 29 anos; 30 – 34 anos; 35 – 39 anos;

40 – 44 anos; 45 – 49 anos; 50 – 54 anos; 55 – 59 anos, 60 – 64 anos;

65-69 anos; 70 +

21km – Duplas

Troféu para os 3 primeiros colocados gerais (feminino, masculino e mistas)

Não há categorias nas duplas.

21km e 5km – PCD

Geral 5km e Geral 21km

Troféu para os 3 primeiros colocados gerais (feminino e masculino)

5km – Solo

Troféu para os 3 primeiros colocados gerais (feminino e masculino)

Troféu para os 3 primeiros das categorias (feminino e masculino)

CATEGORIAS 5km

16-19 anos, 20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos, 70+

Obs: Todos os atletas que completarem as provas recebem medalha