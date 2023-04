O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio vai retormar os empréstimos consignados com desconto em folha através da Cooperativa de Crédito do Espírito Santo – SICOOB SUL. O contrato já está em vigor e tem prazo de um ano, podendo ser renovado por até cinco anos. O empréstimo estará disponível apenas para os servidores efetivos e ativos. Não poderão contrair empréstimo os servidores licenciados, afastados, cedidos ou em disponibilidade, nem os contratados por tempo determinado ou em cargos de provimento em comissão. O consignado em folha terá um limite máximo no valor de 35% dos rendimentos (que não são de caráter extraordinário ou eventual) do servidor, excluídos os descontos obrigatórios previstos em lei. A SICOOB é obrigada a informar a taxa efetiva mensal e anual de juros e não pode condicionar o empréstimo a abertura de conta.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia vai realizar, no próximo dia 29, sábado, a “Caminhada Azul de Conscientização do Autismo”. Com o lema “Mais informação, menos preconceito”, o evento encerra o “Abril Azul”, de conscientização da Transtorno do Espectro Autista.

Búzios

Búzios vai ser palco da etapa de abertura do Campeonato Carioca unificado de Motocross e Supercross que será disputada na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves, nos dias 22 e 23 de abril. A Banda Jota Quest fecha o evento com show gratuito no domingo.

Araruama

Hoje a Prefeita Livia de Chiquinho assinou o processo de abertura de licitação para instalação de Detectores de Metal em todas as unidades escolares da rede pública municipal de Araruama, creches e escolas. Visando mais segurança e integridade física dos alunos, professores e demais profissionais da educação.

Iguaba Grande

Procura-se pelo vereador Júnior Bombeiro. Quem souber de seu paradeiro, favor entrar em contato com a Câmara de vereadores. Rola na Praça Edila Pinheiro, que o nobre edil não aparece na casa lesgislativa desde de quinta-feira passada. Bombeiro teria saído chateado de uma com os pares em que foi criada a Comissão do Direito e Segurança das Mulheres e seu nome não constava da lista de membros. Segundo informações, Bombeiro faz parte de três comissões o que o impossibilita.

Arraial do Cabo

Circulou hoje em Arraial do Cabo que o ex-prefeito Wanderson Cardoso de Brito iria “desembarcar” hoje do governo do prefeito, Marcelo Magno. Fomos em busca de informações com o próprio Andinho que respondeu: “O desembarque aconteceu quando votaram contra minhas contas”, disse.