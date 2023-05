Coral Municipal de Búzios faz homenagem ao Dia das Mães com apresentação única no Centro de Convivência do Idoso

O Coral Municipal de Búzios realizará na próxima quarta-feira (17), uma apresentação cultural única em homenagem ao Dia das Mães, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), em São José. O evento será às 17h30, no auditório.

A apresentação cultural contará com um repertório variado, de grandes nomes da música nacional e internacional, com direção artística e regência do Maestro Alberto Midon e da preparadora vocal Gleris Domingues.

O Coral Municipal é vinculado ao Gabinete do Prefeito, e tem a finalidade realizar intercâmbio cultural e apresentações nos eventos comemorativos do município. Na sua estreia, atraiu milhares de pessoas na Praça Tia Uia (Inefi) com a apresentação do musical intitulado “Almost There (Quase Lá)”, que fez uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Desde então, a Cantata de Natal foi incluída no calendário oficial de eventos do município.