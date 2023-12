Corpo é encontrado com perfurações e pés amarrados a uma pedra no Canal do Itajuru, no Portinho, em Cabo Frio

O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado boiando com perfurações e pés amarrados a uma pedra na noite desta quarta-feira (27) no Canal do Itajuru, na altura do bairro Portinho, em Cabo Frio.

A vítima foi identificada como Yran da Silva Nunes. De acordo com a Polícia Militar, um pescador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio. Segundo a PM, a família já esteve no local para fazer a identificação.

Ainda segundo a Polícia Militar, o pai da vítima disse que o filho estava desaparecido desde o dia 23 de dezembro e que, atualmente, morava no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, mas não sabia o endereço do filho.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela 126ª Delegacia de Polícia.