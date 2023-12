Réveillon em Arraial do Cabo: Com 100% de lotação, cidade terá shows de Toni Garrido, Xande de Pilares e Yasmim Santos

A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, já está com 100% de lotação para os shows de fim de ano, que começam na próxima sexta-feira (29).

A Prefeitura espera público de 500 mil pessoas neste fim de semana, sendo o maior movimento de chegada na cidade nesta sexta, e acredita que a ocupação deverá se manter ao longo do verão. Também há expectativa de mais de 50 mil pessoas por dia nos distritos.

Na virada do ano, haverá queima de fogos em três pontos da cidade: na Praia Grande, em Monte Alto (na Lagoa) e em Figueira (próximo ao Campo Beira Mar).

“A programação de fim de ano tem artistas com estilos musicais diferentes e foi pensada pra agradar todos os públicos. Será um show pirotécnico mais cênico, que promete surpreender. Com relação a segurança, o efetivo será dobrado nos dias de evento. Todos estão convidados para participar das comemorações e brindar a chegada de 2024”, disse Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo.

Programação de shows

Nos três dias de programação haverá shows de artistas locais, a partir das 20h, com apresentação dos artistas principais na sequência.

Na sexta-feira (29), quem se apresenta é Toni Garrido. No sábado (30), Xande de Pilares comanda a festa. E, no domingo (31), Yasmim Santos anima o público na festa da virada.

Esquema especial no trânsito

No dia 22 de dezembro, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans), implementou ajustes nos acessos à Praça do Cova, após as 18h, durante todo o período do Verão, com o objetivo de otimizar o fluxo.

Já a orla da Praia Grande, ficará temporariamente fechada nos dois sentidos nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, assim como no dia 1º de janeiro.

“Essa medida é para proporcionar a todos um ambiente festivo e seguro para a celebração do Ano Novo”, explica a Prefeitura.