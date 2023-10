Cras de Cabo Frio tem programação em alusão ao Outubro Rosa

A Prefeitura de Cabo Frio vai promover uma extensa programação nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) em alusão à campanha Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama e de colo do útero. As atividades têm por objetivo debater a importância da prevenção, do autocuidado e da realização de exames periódicos e começam nesta terça-feira (3).

“Por ser um mês de conscientização de uma temática tão importante, os Cras vão fazer uma mobilização junto à política pública de saúde e alguns deles terão, inclusive, parcerias com ongs e/ou instituições do terceiro setor que também tem como público-alvo mulheres que já tiveram câncer. Então, é muito importante essa articulação em rede feita pelos Cras, já que ela atravessa nossas usuárias que são atendidas na ponta”, explicou Simone Jorge, superintendente de Proteção Social Básica.

A iniciativa da programação é da Coordenação dos Cras, que são vinculados à Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social.‌ A ação inicia pelo Cras de Tamoios com a atividade “Sala de Espera”, sempre às 10h, nas seguintes datas:

Na terça (03) com a cabo Glória Fireman, da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio. Na segunda (09) será a vez da enfermeira Cintia Nascimento, da Estratégia em Saúde da Família (ESF) Nova Califórnia. Na quarta (18), será com a nutricionista Gracinete Martins, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). Na sexta (20), quem conduz a conversa é Daiany Barreto, enfermeira da ESF Nova Califórnia e, encerrando, na quinta (26), o debate é com a terapeuta familiar, Débora Marcolino.

Na quinta (05), às 14h, o Cras de Botafogo promove roda de conversa com a orientadora Ireny Alves, que também levará uma convidada que dará um depoimento.

O Cras Maria Joaquina promove a ação “Semana da Mulher” em duas datas. Na segunda (16), às 14h, as assistidas do equipamento farão uma visitação ao quilombo Maria Joaquina. Já na sexta (27), às 9h, acontece uma palestra seguida de roda de conversa com a enfermeira Ana Cristina, da ESF Maria Joaquina.

O Cras Central, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Itajuru, promove na sede da unidade uma roda de conversa com o projeto Moça Bonita nas seguintes datas: terça (17), às 14h, com serviços de agendamento de mamografia, corte de cabelo, design de sobrancelha e um coffee break; e na terça (31), às 9h, com serviços de massoterapia; educadora física; trancista; marcação de mamografia; orientação técnica e sorteio de brindes.

O Cras do Jardim Esperança promove a ação “Mês de conscientização do câncer de mama” com atividades na terça (17), às 9h, em São Jacinto, com campanha de autocuidado dentro da programação do Cras na Praça; e na quinta (19), às 14h, no Jardim Esperança, acontece roda de conversa apresentação de música e dança, bem como campanha de autocuidado.

Na quarta (18), às 14h, e na sexta (27), às 9h, o Cras do Monte Alegre promove roda de conversa sobre prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. No primeiro dia será com a orientadora social Sebastiana da Cruz e com a participação das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No segundo dia, a programação será conduzida pelo enfermeiro Paulo Henrique, da ESF Porto do Carro.

Já o Cras do Jacaré vai promover uma palestra com o projeto Moça Bonita na sexta (20), às 14h.

O Projeto Moça Bonita fará roda de conversa para os Cras Manoel Corrêa na terça (24), às 9h30, dentro da programação do Outubro Rosa do equipamento; e para o Cras Praia do Siqueira na segunda (30), às 14h, no Píer dos Pescadores.