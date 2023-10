Iguaba Grande passa por obra de macrodrenagem

As obras de macrodrenagem nos rios de Iguaba continuam acontecendo pela cidade. A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Obras, vem realizando o maior investimento em macrodrenagem da história de Iguaba. No momento, as intervenções estão sendo realizadas no rio do Centro, visando melhorar o escoamento das águas pluviais no local.

O projeto possui como objetivo acabar com os problemas de alagamentos devido às fortes chuvas. Na localidade, a obra se trata de um convênio com o Governo do Estado assinado pelo Governador Cláudio Castro, em sua última visita à região. A intervenção iniciou nas imediações do Clube Palmeiras e agora está sendo estendida para a Avenida Paulino Pinto Pinheiro.

Essa obra corresponde à segunda etapa da macrodrenagem do Rio Iguaba, popularmente conhecido como Beira-Rio, que se estende pelos bairros Centro, Parque Tamariz e Canellas City. O local está recebendo galerias tipo células, com seção de 2,50×2,50m, que correspondem a um volume de 6250m³. Assim, será dada maior fluidez ao Rio Iguaba, diminuindo a retenção de água da chuva que propiciava enchentes.