Cultura de São Pedro da Aldeia promove 6ª Baile de Dança do Salão nesta sexta-feira

A 6ª edição do Baile de Dança de Salão, em São Pedro da Aldeia, será temática em celebração ao Halloween. O evento acontece nesta sexta-feira (27/10), às 19h30, na Casa do Artesão. Para deixar a festa ainda mais bonita, a Secretaria Municipal de Cultura orienta os participantes a irem fantasiados ao baile.

O evento é voltado aos admiradores e adeptos da modalidade praticada em duplas. A programação vai contar com apresentações de dança e aulões de bolero, forró, samba de gafieira, soltinho, salsa bachata e zouk com a participação especial de professores de dança convidados e alunos da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes. A entrada é gratuita.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, comentou sobre a iniciativa. “O baile de dança de salão é um momento de lazer, diversão e cultura. O ambiente é super familiar e atrai pessoas de todas as idades, trazendo um grande movimento para a Casa do Artesão e fortalecendo o comércio do artesanato local. O evento tem sido especial para os alunos e professores de dança da Escola de Artes Maria Luiza Leal Mendes, principalmente para os alunos do curso de dança de salão”, afirmou.

A orientação é que as duplas ou casais compareçam com fantasias ou roupas confortáveis e calçados fechados, que permitam uma boa conexão com o piso e movimentos amplos. No setlist, ritmos variados como o forró, bolero, samba de gafieira, soltinho, salsa, bachata e zouk prometem arrastar os visitantes para a pista de dança.

Localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro da cidade, a Casa do Artesão está aberta todos os dias, com exceção de terça e domingo, das 17h às 21h, em um espaço amplo e confortável. O local oferece diversas opções para quem deseja guardar lembranças da cidade ou presentear amigos e familiares. São bijuterias, macramê, crochê, mosaicos, produtos em MDF, feltro, material reciclado e bonecas de pano, entre outros.