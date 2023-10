Outra ocorrência no Canal do Itajuru ocorreu há uma semana, quando uma lancha afundou no mesmo trecho por falta de manutenção. A embarcação, inclusive, continuava no local.

A Guarda Marítima e Ambiental disse que a lancha já estava há muito tempo no local e sem manutenção e que, provavelmente, afundou porque a bomba que faz a retirada de água parou de funcionar.

A Delegacia dos Portos foi informada sobre o incidente e o proprietário foi notificado para retirar a embarcação.