Daniella Mendes rebate secretário e diz que governo Magdala confunde escalonamento com rotina administrativa

A ex-secretária de Fazenda de Cabo Frio, Daniella Mendes desmentiu o atual titular da pasta, Carlos Alberto Cardozo, o Bebeto Cardozo, que afirmou, nesta sexta-feira (01), na Rádio Litoral FM, que o escalonamento de salários não é novidade neste governo e que José Bonifácio pagava a folha da mesma forma. De acordo com a ex-secretária, Bebeto e o governo Magdala Furtado confundem escalonamento com rotina administrativa.



“José Bonifácio pagava sempre aposentados e pensionistas primeiro, por volta do dia 24 de cada mês. Após isso Comsercaf. A autarquia sempre fecha a folha antes e tem estrutura menor e independente da prefeitura. Na sequência dos dias pagávamos Educação, Administração e Saúde. Sempre até o último dia útil do mês. Isso não é escalonamento. É a rotina administrativa natural estabelecida pela gestão”, rebate Daniela Mendes.



A ex-secretária explica que a prefeitura, quando anuncia escalonamento, admite que não está pagando naquele momento por falta de recursos. “A folha da saúde está sendo paga hoje, dia 1/9, porque hoje entrou na conta do município o recurso dos royalties do petróleo referente à agosto. Inclusive o recurso veio 19,6% a mais do que o mês anterior”, comenta a ex-secretária.



A prefeitura de Cabo Frio informou, pela assessoria de comunicação, que finalizou nesta sexta-feira (01) a folha de agosto com o pagamento da Saúde e ressaltou que mesmo com a perda de cerca de R$ 6 milhões em royalties mês passado, e com o atraso da parcela de agosto, que foi creditado hoje pela Agência Nacional de Petróleo, o pagamento dos servidores foi realizado de forma antecipada antes do quinto dia últil como determina a Lei.