Neste fim de semana acontece a terceira edição da “Festa do Produtor”, no distrito de São Vicente, em Araruama, e a Viação Montes Brancos preparou uma programação especial com horários extras para que a população possa aproveitar a festa com mais tranquilidade.

A empresa disponibilizará mais horários na noite e madrugada de sábado (02) – sábado para domingo.