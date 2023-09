Defesa Civil de Cabo Frio ministra palestra sobre “Noções de Primeiros Socorros no Ambiente Escolar”

By

O palestra foi ministrada pela equipe da Defesa Civil em parceria com o Projeto Dicas que Salvam Vidas. Na capacitação os servidores aprenderam a fazer as manobras de desengasgo e ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em bebês, crianças e adultos; e a lidar com fraturas, traumas e controle de hemorragia. O treinamento teve como objetivo de fornecer conhecimento teórico e prático para os participantes.

O superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothávio, destaca que a capacitação em primeiros socorros é fundamental para que os professores e funcionários de escolas possam identificar e lidar com situações de emergência.

“Sabendo lidar de forma rápida e precisa nas situações de emergência, os servidores poderão garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e demais membros da comunidade escolar. Além disso, a Lei nº 13.722/2018 torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para esses profissionais, tornando ainda mais relevante a realização desse treinamento”, afirma o superintendente de Defesa Civil.

Em continuidade ao cronograma anual de capacitação dos profissionais da educação da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Defesa Civil, realizou nesta quarta-feira (13), uma palestra presencial sobre “Noções Básicas de Primeiros Socorros no Ambiente Escolar”. A atividade aconteceu no auditório da Escola Municipal Alfredo Castro, no Jardim Excelsior.

