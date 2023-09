Salineira informa mudança de itinerário em linhas devido à obra na Estrada do Alecrim

O grupo Salineira informa que devido às obras de pavimentação da estrada do Alecrim, as linhas B465 – Cabo Frio x Alecrim e B480 – Cabo Frio x Retiro terão uma alteração de itinerário que será mantida até que a pavimentação seja concluída. Os ônibus entram na Rua Maria Dias Curvello; seguem pela Rua Dimas Teixeira; Rua do Forno e Rua Elias até a Estrada do Arruda/ Estrada do Alecrim.