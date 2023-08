Delegacia da Rocinha, no Rio, doa livro infantil de autor de Cabo Frio pelo projeto ‘Livro, nossa melhor arma’

A 11ª Delegacia de Polícia, localizada na Rocinha, no Rio de Janeiro, vai fazer a doação do livro “Um Passeio no Parque do Mico-leão-dourado”, na própria unidade policial, a partir das 14h desta quinta-feira (24), às crianças da comunidade.

A entrega faz parte do projeto “Livro, nossa melhor arma”. De acordo com a 11ª DP, participam da atividade tanto o autor da obra, Carlos Henrique Ferreira, que é de Cabo Frio, quanto a mulher dele, Raiane Araújo, que é psicóloga e desenhista e foi responsável pelas ilustrações.

As crianças podem aprender e soltar a imaginação com as imagens disponíveis para pintura.

“Os livros são nossas melhores armas contra a criminalidade”, acredita a delegada titular da 11ª DP, Dra. Flávia Monteiro de Barros.

O livro infantil “Um passeio no parque do Mico-leão-dourado” foi lançado em março deste ano. Trata-se de uma publicação inédita, indicada para crianças de 2 a 6 anos de idade, que aborda a importância da preservação ambiental.

A ideia da obra surgiu a partir de reportagens produzidas pelo autor no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, com sede em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.