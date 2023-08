Obras de infraestrutura avançam no bairro Poço Fundo, em São Pedro da Aldeia 

Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deu início aos serviços de construção de meio-fio na Rua Praia do Sol. Ao todo, serão construídos cerca de 500m.

É importante destacar que a rua já recebeu serviços de drenagem pluvial, com a instalação de 220m de tubos de 1.000mm de diâmetro que irão facilitar o escoamento das águas das chuvas, evitando transtornos como alagamentos e inundações. O antigo pavimento de paralelepípedo do local foi retirado para, em breve, ser substituído por blocos intertravados de concreto, que oferecem um melhor custo benefício, além de fácil manutenção, e contará com a implantação de uma ciclofaixa.

Serviços de construção de meio-fio na Rua Praia do Sol

Os trabalhos de construção de meio-fio também são realizados no entorno da Escola Municipal Flonete Alexandrino da Silva. As equipes responsáveis pelas obras no bairro atuaram, ainda, na execução de canteiro em frente à escola. Segundo informações da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, além da construção da nova calçada, será executada uma baia de parada de ônibus com uma faixa elevada de travessia, proporcionando assim, mais segurança para os alunos e crianças do bairro.

A Secretaria executou, ainda, serviços de construção da bateria de caixas-ralos na Rua Gualter Cunha. As ações consistem na instalação de caixas-ralos emendadas umas às outras, que garantem uma maior captação das águas pluviais, otimizando o escoamento da via.