Di Ferrero vai se apresentar no Campeonato de Motocross e Supercross de Búzios

Búzios recebe no fim de semana dos dias 27 e 28 de abril, a abertura do Campeonato de Motocross e Supercross, uma realização da Femerj (Federação de Motociclismo do Rio de Janeiro) com o apoio da Prefeitura de Búzios, acontecerá na Fazenda Cunha Bueno, no bairro José Gonçalves. E na sexta-feira (26/04), começando as atividades, com o cantor Di Ferrero se apresenta para o público com o repertório de sucessos da carreira.

A Fazenda Cunha Bueno, local do show e das competições, vai contar com praça de alimentação e posto médico. Durante os dois dias de atividade serão realizadas as provas de motocross.