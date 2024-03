Escolas municipais de Educação Infantil de Cabo Frio recebem parquinhos para os alunos

As unidades de Educação Infantil e Creches da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio estão sendo equipadas com parquinhos infantis desde o último sábado (23) para serem utilizados em atividades escolares. Estes parquinhos são compostos por escorregadores, tubos, telas para escalada, escadas, entre outros equipamentos.

Além de serem espaços que promovem o desenvolvimento físico, cognitivo e social, os parquinhos das escolas infantis também são ambientes que estimulam a criatividade. Isso porque, além da variedade de brinquedos, possibilitam a criação de novos jogos e brincadeiras entre as crianças.

As unidades escolares que já foram beneficiadas com os parquinhos são: Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Elenita Ferreira dos Santos Abreu, localizada no Manoel Corrêa; Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca, no Peró; Creche Escola Municipal Maria Leonidia Parentes Fortes Martins Pinheiro, situada na Reserva do Peró; e a Creche Municipal Prof.ª Maria Quitéria da Costa Ribeiro, em Unamar.

Segue abaixo a lista das próximas unidades que receberão o material: