Dia D de Vacinação contra a gripe em Cabo Frio alcança a marca de 2.200 doses aplicadas

O Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da gripe influenza foi neste sábado (13), e em Cabo Frio 2.200 doses foram aplicadas. Para facilitar o acesso ao imunizante, a Secretaria de Saúde organizou 30 pontos de imunização distribuídos pela cidade, focando nos grupos prioritários.

No balanço da Secretaria de Saúde foram contabilizados 480 idosos; 453 crianças: 25 gestantes; 05 puérperas; 133 professores; 479 pessoas com doenças crônicas; 28 com deficiência permanente; 05 caminhoneiros; 126 trabalhadores da área da saúde; 08 trabalhadores de transporte público; 01 trabalhador portuário; 22 profissionais da força de Segurança e Salvamento; 01 funcionário do sistema de privação de liberdade; 50 quilombolas; e outras 24 pessoas.

Para aqueles no grupo prioritário que não conseguiram participar do Dia D, as unidades de saúde locais estarão disponíveis na próxima semana para continuar a campanha de vacinação contra a gripe.