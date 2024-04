74 vagas disponíveis para Escola Móvel de Gastronomia do Senac em Cabo Frio

By

Uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Sindicato do Comércio Varejista da Região dos Lagos (Sindcom) está disponibilizando vagas para a Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ. São 74 vagas para seis cursos profissionalizantes totalmente gratuitos tanto para quem busca conhecimento para iniciar no segmento, quanto para quem deseja aprimorar habilidades ou empreender na gastronomia.

As inscrições estarão abertas até preencher todas as vagas e devem ser feitas na unidade do Senac em Cabo Frio, localizada na Avenida Teixeira e Souza, 31, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e sábado, das 9h às 13h. Só é permitido uma pessoa por vaga e os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos e possuir Ensino Fundamental I completo.

No ato da matrícula é preciso apresentar os seguintes documentos: documento oficial de identificação, CPF, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

As aulas acontecerão na Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ que irá estacionar na Praça de São Cristóvão. Para outras informações, o contato é (22) 2041-8539.

Veja abaixo a relação de cursos e número de vagas.

· Preparo de pizzas – 14 vagas

· Preparo de hambúrguer gourmet – 08 vagas

· Culinária japonesa: sushi e sashimi – 01 vaga

· Cozinha descomplicada para o dia a dia – 13 vagas

· Doces para festas – 01 vaga

· Preparo de pizzas – 07 vagas

· Preparo de hambúrguer gourmet – 13 vagas

· Culinária japonesa: sushi e sashimi – 02 vagas

· Workshop de Risottos – 15 vagas